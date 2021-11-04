Sadakatsiz dizisindeki o sahne hakkında suç duyurusu!

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:29

TKGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi.

SENDİKADAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

"Söz konusu dizide sözde tapu memurunun rüşvet ile hizmet verme sahnesinin gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır." ifadesi kullanıldı.