Sadece bir cinayetten pişman değilmiş!

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, 21 Mart 2018’de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile köydeki bakkal dükkanında Celal ve oğlu Taylan Koral’ı öldürmüştü. İşlediği cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Y, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı. Zanlı hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TÜFEKLE EVİ BASTI

Öldürdüğü Tarık Esen’in kızı P.E. ile 9 yıldır sevgili olduklarını öne süren Fırat Y, olay günü akşamı yaşananları şöyle anlattı: “Tüfeği alarak Tarık Esen’in evine gittim, merdivenlerden çıkarken içeriden duyduğum konuşma seslerinde ‘iki-üç gün beklesin ona ne yapacağımı biliyorum’ şeklinde söz duydum. Merdivenleri çıkarak kapıya vurdum ve kapıyı Tarık Esen’in annesi Cennet Esen açarak, ‘Git buradan, Tarık seni öldürmesin, kimsenin başını belaya koyma’ dedi. Bu esnada Tarık’ın odadan çıktığını görür görmez elimdeki silahla ateş ettim. Tarık yere yığıldı, Cennet elimdeki tüfeği almaya çalıştı. Tüfeği kurtararak balkon kısmındaki Cennet’e de ateş ettim. Cennet’in eşi İbrahim’in evde bir şeyler aradığını görünce ona da ateş ettim ve o da yere yığıldı.”

Daha sonra Celal Koral’ın marketine giderken tüfeği mezarlığa sakladığını anlatan Fırat Y, alkol ve sigara istediği Koral’ın bu talebini yerine getirmediğini ve kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

HEDEF GÖZETMEDİM

Fırat Y, küfürleri hazmedemeyerek tüfeği bıraktığı yerden alıp tekrar markete döndüğünü belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü: “Hedef gözetmeksizin ateş ettim. Dükkandan alkol, sigara ve paraları aldıktan sonra Celal’in arabasını da alarak Gaziantep’e gitmek üzere yola çıktım. Kahramanmaraş’ta polis çevirmesine girdiğimde durmayarak kaçmaya çalıştım, polis ateş açarak aracı durdurdu. Alkollü olduğum için her şeyi düşünemedim, cinayetlerin hepsini tek başıma işledim. Tarık Esen’i öldürdüğüm için pişman değilim ancak diğer 4 kişi için çok pişmanım.”