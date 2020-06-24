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Sadece serinlemek istemişti! Dicle Nehri'ne düşen 15 yaşındaki çoban öldü

Diyarbakır'da serinlemek için ayağını suya bırakan 15 yaşındaki çoban, dengesini kaybetmesi sonucu Dicle Nehrine düştü. Akıntıdan çıkarılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:36
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Olay, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D., kardeşiyle birlikte hayvan otlatırken, serinlemek için nehir kenarında taşın üstüne oturup ayağını suya bıraktı. Dengesini kaybedip suya düşen Mehmet D., akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Kardeşinin bağırması üzerine çevredekiler 112 sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Aile bireyleri ve vatandaşlar Mehmet D.’yi kendi imkanlarıyla kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra Mehmet D., akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu.

Sudan çıkartılan Mehmet D.’ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Mehmet D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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