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'Sadullah Ergin' krizi derinleşiyor: Muhalefet heyecan oluşturamadı

CHP'de DEVA Partili Sadullah Ergin'in aday gösterilmesine tepkiler sürüyor. CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere giremeyen iletişim bilimci Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat, 'An itibariyle siyasi manzara' diyerek 3 maddeyle 7'li koalisyona tepki gösterdi. Fırat, bütün muhalefetin aday belirlemede TİP kadar heyecan oluşturamadığına dikkati çekti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
'Sadullah Ergin' krizi derinleşiyor: Muhalefet heyecan oluşturamadı
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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler sürüyor.

CHP'den milletvekili aday adayı olan ancak listelere dahi alınmayan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat sosyal medya hesabından "An itibariyle siyasi manzara" başlığıyla sitem dolu bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Fırat, Kılıçdaroğlu ile ilgili "ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır" dedi.

Ali Haydar Fırat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1- Millet İttifakı psikolojik üstünlüğü ve propaganda atağını yeterli düzeye çıkaramamıştır. Yeni bir strateji zorunludur.

2- Bütün muhalefet aday belirlemede TİP kadar heyecan yaratamamıştır. Bu konuda örgütsel bir atak aciliyet taşımaktadır.

3- Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri konumundan cumhurbaşkanı pozisyonuna acilen geçiş yapmalıdır. Söylem, miting, medya organizasyonu buna göre yapılandırılmalıdır."

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