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Güncel

Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Özgür Özel'den imalı açıklama: Listede görmemek istediklerim var

DEVA Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Sadullah Ergin'le ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, 'Listede görmemek istediklerim var ama gün tartışma günü değil.' ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2023 Cuma 14:36 - Güncelleme:
Sadullah Ergin krizi derinleşiyor! Özgür Özel'den imalı açıklama: Listede görmemek istediklerim var
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DEVA Parti'li Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara cevap verdi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."

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