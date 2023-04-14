DEVA Parti'li Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara cevap verdi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."