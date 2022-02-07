IHA 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:45

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.