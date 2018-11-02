Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Düzce-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde, zengin bitki ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra ilginç kayalıklar ve jeolojik oluşumların yer aldığı belirtildi.

Safranbolu bölgesinde yaklaşık 45 milyon yıl önceki Eosen (jeolojik devir) formasyonunun geniş bir alanda gözlemlendiği ifade edilen açıklamada, formasyon tabanda çakıl taşlarıyla başlayıp üst kesimlere doğru karbonatlı kum taşları, kumlu kireç taşları ve yumrulu kireç taşları ile devam ettiği kaydedildi.

Bu kayaçların birbiri ardına gelmesiyle görünüm ve estetik olarak güzel jeolojik yapılar ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşınma-taşınma ve yük taşıma açısından problemler oluşturabilmektedir. Özellikle altı boşalan çıkıntı şeklinde kalmış tabakaları yer çekimi devamlı zorlamaktadır. Bu tabakalar yer çekimine yenildikleri zaman kaya düşmeleri olabilmektedir. Aşırı yağışlı ve soğuk iklimler, fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı hızlandırdığı için bu dönemlerde kaya düşmesi olasıdır."

- "Ölüm tehlikesi var"

Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kayaların bir kısmının yakın zamanda koptuğu, kalan kısmının ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'taş teras' olarak lanse edildiği ve bu alana idarenin kontrolü dışında ziyaretçilerin geldiğini bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu, turizm merkezi olmasından ziyade yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı saha olma özelliğini devam ettirmesi gerekmektedir. Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlenin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları asılmıştır. Lütfen tellere zarar vermeyiniz, ölüm riski olduğundan dolayı kayalıklara çıkmayınız ve kurallara uyunuz."