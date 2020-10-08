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Sağanak asırlık binayı yıktı: Şans eseri kimse yaralanmadı

Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle iki katlı metruk ahşap tarihi binanın bir bölümü yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:11
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Elmacılar Sokak'ta bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı asırlık binanın ikinci katının bir bölümü, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, binanın yanındaki otoparkta bulunan araçları çektirtti.

Belediye ekipleri, sokakta temizlik çalışması yaptı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın etkisiyle binanın yıkıldığını söyledi.

Asırlık binanın yıkılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Aksoy, "Yağıştan ötürü yıkıldığını düşünüyorum. Zaten, yıkıldı yıkılacak gibiydi. Çökme esnasında kimsenin sokakta olmaması sevindirici. Kimse yaralanmadan bu olayı atlattık." ifadelerini kullandı.

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