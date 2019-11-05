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Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar ile Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik hatlarında kesintiler yaşandı.

  • DHA
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Marmaris'te akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmur gece saat 01.30 sıralarında etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 2,5 saat aralıklarla süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle göle dönen şehrin ana cadde ve sokaklarında vatandaşlar araçları ile mahsur kaldı. Ketenci Kavşağı ve Atatürk Caddesi de iki derenin taşmasıyla göle döndü. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar su aldı. Kemal Seyfettin Bulvarı, İhsan Mermerci Sokağı, Armutalan Mahallesi, Tepe Mahallesi, Beldibi Mahallesi'nde yaşanan su taşkınları nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bankayı su bastı. Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı. Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.
 
EKİPLER SEFERBER OLDU
 
Karayolları, belediye, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personeli 3 dozer ile derelerden sel suları ile taşan çamurları temizledi. Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı. Karayoluna düşen kaya parçaları ve çamur temizlenirken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, sağanak sonrası göle döndü. Çok sayıda dükkanı su basarken, çarşı esnafı, dükkanlara giren suları tahliye etmek için seferber oldu.

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