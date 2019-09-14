Sağanak vurdu.... Meteoroloji o illeri uyardı

DOĞU ANADOLU'DA 4 İL

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğleden sonra, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 5,

Erzurum'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

SİVAS DA LİSTEDE

Sivas'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ALANYA'YA UYARI

Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Alanya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

TATİLCİLERİ VURDU

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, şiddetli rüzgar ve doluya sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı.

Alanya’ya bağlı Avsallar Mahallesi’ndeki İncekum Plajı’nda şiddetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ve şiddetli rüzgara sahilde yakalanan tatilciler zor anlar yaşadı. Kıyıdaki tatilciler yağıştan korunmak için havlulara sarınırken, çocuklarını da aynı şekilde korumaya çalıştı. Sahildekiler doludan korunmak için sığınacak yer ararken, yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle plajdaki otopark suyla doldu. Bazı tatilciler ise dolu yağışına rağmen denize girmeyi tercih etti.

YILDIRIM DÜŞTÜ AĞAÇLAR YANDI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ise ağaçlık alana yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

AKSARAY'DA 1 SAAT YETTİ

Aksaray'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte yaklaşık 1 saat süren sağanağa hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarında, ağaç altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Şifahane Mahallesi 48. Cadde'de mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı.

Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri aracı iterek bulunduğu yerden kurtardı, belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de araç akışının yoğun olduğu kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.