Sağanak yağış zincirleme kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

AA 19 Kasım 2021 Cuma 22:44 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 22:45

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden 1 çekici ve 9 otomobil, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Melen Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde duran ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.