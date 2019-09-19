26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6996
  • 6,3096
  • 274.585
  • 100984
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Adana'da yolda yürüyen bir kişinin arkasından yaklaşıp boynundaki zincirin altın olup olmadığını sorduktan sonra çalan zanlı kolundaki gül dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, 11 Eylül Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda tek başına yürüyen Tuna Eskiler’in yanına yaklaşan bir kişi, "Bir saniye durur musunuz. Boynunuzdaki zincir altın mı" diye sordu. Zanlı Eskiler'den "evet altın" cevabını alınca zinciri çalıp kaçtı.
 
Eskiler, polisi arayarak kapkaça uğradığını bildirdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Polis olay yerine gelerek zanlının eşkal bilgilerini aldı. Bir vatandaş kaçan zanlının her iki kolunda da dövme olduğunu sol kolunda gül dövmesi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis etrafta bu eşkale uygun zanlıyı ararken bir taraftan da çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis bir güvenlik kamerasında eşkale uygun bir şahıs görüntüsü tespit etti. Polis görgü tanığına bu görüntüyü izlettiğinde zanlının onun olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şahsın kimlik bilgilerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlının Sabahattin G. olduğunu saptadı.
 
Polis bu tespitin üzerine zanlının evine baskın düzenleyerek yakaladı. Zanlının daha önce ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘yağma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afganistan'da katliam! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da katliam! Çok sayıda ölü var

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

İran 'skandal' olarak yorumladı: Kanıt gösterin!

İran 'skandal' olarak yorumladı: Kanıt gösterin!

"Bir puan altın kadar kıymetli"

'Bir puan altın kadar kıymetli'

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 6 terörist daha teslim oldu

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Afganistan'da bomba yüklü araçla hastaneye saldırı

Afganistan'da bomba yüklü araçla hastaneye saldırı

PKK'ya tepki gösteren partiliyi dövmüşlerdi... CHP'li belediyeden o zorbalara ödül

PKK'ya tepki gösteren partiliyi dövmüşlerdi... CHP'li belediyeden o zorbalara ödül
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 25 futbolcu

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Yıllardır ata tohumuyla üretiliyor... Pastırma ve sucuğun olmazsa olmazı

Anadolu'nun en büyüğü! Milattan önce 2. yüzyıla ait

Anadolu'nun en büyüğü! Milattan önce 2. yüzyıla ait

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA