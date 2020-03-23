23 Mart 2020 Pazartesi 19:00 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 19:31

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Her birinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Haberciler olarak özel bir sorumluluk bilinciyle burada bulunduğunuzu yakından biliyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum.

Koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım.

BÜYÜKLERİMİZE SESLENMEK İSTİYORUM



Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var, ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız.