17 Nisan 2020 Cuma 17:31 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:43

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, yeni önlemler görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın."

"Türkiye'de can kaybı bin 769'a, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi"

"Filyasyon oranı yüzde 97.5’e ulaştı"

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü."