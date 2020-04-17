İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9465
  • EURO
    7,5566
  • ALTIN
    376.652
  • BIST100
    97853.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilim Kurulu Toplantısı bitti! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar
Güncel

Bilim Kurulu Toplantısı bitti! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni veriler ve tedbirleri açıklıyor

17 Nisan 2020 Cuma 17:31 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:43
ABONE OL

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, yeni önlemler görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." 

"Türkiye'de can kaybı bin 769'a, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi"

"Filyasyon oranı yüzde 97.5’e ulaştı"

"65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü."

11 yaşındaki çocuktan Milli Dayanışma'ya destek

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.