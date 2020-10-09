Sağlık Bakanı Koca hastane doluluk oranını açıkladı! ''Bizi savaşçı kıyafetleri içinde dünya hayranlıkla izledi''

09 Ekim 2020 Cuma 18:31 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 19:11

Bakan Koca: Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapıldı, 7 milyon kişi yatarak tedavi gördü



Bakan Koca: Bu mücadelede bir fire bile tehlikelidir. Maskesiz ve mesafesiz boş bulunan bir an bile risktir. Kazandığımız zaferi, virüse geri vermemeliyiz

Bakan Koca: "Devletimiz bu mücadeleyi (Kovid-19) büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi. Hiçbirimiz daha bir muamma olduğu günden bugüne, koronavirüs tehlikesine karşı yalnız bırakılmadık. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi."

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor."