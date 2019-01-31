Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaç stokçularını tespit ettik, denetimler artırılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak' dedi.
- İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak" dedi.
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