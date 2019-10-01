Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Elektronik sigara yasaklanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek
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