İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli ve Samsun'da oldu.

DHA9 Ekim 2021 Cumartesi 16:53 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 17:31
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun oldu. Bu illerde vaka oranları; Bursa 363,75, Uşak 315,62, Balıkesir 208,50, Kırklareli 200,70, Sakarya 449,53, Ardahan 243,34, Edirne 171,18, Mersin 138,86, Denizli 158,71, Samsun 338,33 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ili paylaşarak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.