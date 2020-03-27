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  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenliyor.
Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenliyor.

27 Mart 2020 Cuma 19:38 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 19:44
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