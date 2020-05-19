İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8854
  • EURO
    7,5227
  • ALTIN
    383.563
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA19 Mayıs 2020 Salı 00:27 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:27
ABONE OL

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır." ifadesini kullandı.


İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.