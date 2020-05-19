Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

AA 19 Mayıs 2020 Salı 00:27 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:27

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır." ifadesini kullandı.

Kars’ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır. pic.twitter.com/cPreDKXfdg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020



