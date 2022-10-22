Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 20 yılda 100 yıla sığmayacak başarılar gösterdik

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde, Malatyalıların huzurunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği her buluşmanın yeni bir kucaklaşmaya dönüştüğünü, buluşmalarda bir öncekinden daha fazla heyecan dolu daha coşkun sahnelere şahit olduklarını ifade eden Koca, bunun yeni örneğinin de Malatya'da gerçekleştiğini kaydetti.

Koca, Malatya'nın 15 Temmuz gecesi hainlere "dur" dediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bu Malatya ki milletin has adamlarından (Turgut) Özal'ı, statüko prangalarını söküp atmaya başlayan lideri yetiştirdi. Kalbi cesaretle gelecek için atan bu Malatya'nın vizyonu yeni Türkiye'de dengelerin Türkiye'ye göre oluşacağı bir dünya vizyonudur. Milletçe bir ve beraber oldukça her zoru kolay edecek olan bizleriz. Tüm dünyanın acil kaldığı bir salgın dönemi yaşadık. Bu dönemde tam bir uyum içinde ve birlikte salgını en az hasarla atlattık. Gelişmiş olduğunu sandıklarımızın aslında gelişmekte geç kaldıklarını, insan merkezli sandıklarımızın zorlukla karşılaşınca son derece bencil olduklarını gördük. Biz ise millet olarak hem kendi ihtiyacımızı karşıladık hem de Türkiye'den yardım isteyen tüm ülkelere yardımda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde medeniyetimizin geleneği olan yardımlaşmanın en güzel örneklerini gösterdik."

- "ARTIK TÜRKİYE GÜNÜ BİRLİK HEDEFLERİ OLAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir konuşmalarında tarihi değer taşıyan kelimeler kullandığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Şu iki kelimeyi dikkatlerinize sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ortak geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyor. Bu ifade alelade ortaya atılmış bir söylem değildir. Biz daha dün hayalleri sınırlarını aşmayan bir ülkeyken son 20 yıl aşk ve şevkle 100 yıla sımayacak başarılar gösterdik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına girerken Türkiye yüzyılını başlatmak üzereyiz. Bunlar üzerinden vesayet yükünün kalkmış olduğu hür insan iradesinin ve buna dayalı olan liderliğin neticeleridir. Artık Türkiye günü birlik hedefleri olan bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından 2023'te ikinci yüzyılına Türkiye yüzyılı iddiasıyla girecek bunu da süratle başaracak bir ülkedir."

- "VATANDAŞLARIMIZA YEPYENİ HİZMETLER SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kimsenin cesaret edemediği, "işletilemez" denilen şehir hastanelerini mal edenin de bu vizyon olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarının sağlık hizmetlerine ulaşımını bedelsiz hale getiren yine bu vizyondur. Kıymetli Malatyalı hemşerilerim, yapılan yatırımın insan saadetine hizmet etmesi prensibimizle bütün vatandaşlarımıza yepyeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Malatya'mız da insanı her şeyin üstünde tutan bu anlayışla bugün yeni tesislere kavuşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 13 yeni sağlık tesisi ile Malatya'mızın sağlık altyapısını daha da güçlendirmiş olacağız. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 142 milyon lira olan 13 tesisimizden biri 300 bin nüfusa sahip Battalgazi ilçemizdeki 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesidir. İki blok halinde inşa edilen, güçlü teknik ve kadrosuyla Battalgazi Devlet Hastanemiz Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'nin yükünü hafifletecektir. Malatyamızı güney illerimize bağlayan merkez ilçelerimizden sonra en kalabalık nüfusa sahip Doğanşehir'de inşa ettiğimiz 100 yataklı hastanemizle Doğanyol İlçe Entegre Hastanesini ve Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi ek binasını da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Battalgazi, Doğanşehir, Pütürge, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerimizde birinci basamak sağlık tesislerimiz de hizmete açılmaktadır. Yeni açılan tesislerle Malatya'mızın tüm ilçeleri ihtiyaca cevap verebilecek sağlık tesislerine kavuşmuş durumdadır. Bugün açılışı yapılan tüm yatırımların Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allah'a emanet olun."