Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj

AA 26 Nisan 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 13:52

Bakan Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı.