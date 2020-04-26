Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 hastası babasını Türkiye'ye gönderen Leyla'ya mesaj
İsveç'te koronavirüs teşhisi konan ve tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak Ankara'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen ambulans uçağın İsveç'ten Türkiye'ye hareket ettiğini bildirmişti.
AA26 Nisan 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 13:52