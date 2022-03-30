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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Adalet Komisyonu'na teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

DHA30 Mart 2022 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:23
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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