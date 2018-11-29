Sağlık Bakanı Koca: Hasta garantisi diye bir şey yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz." dedi.

"Düzenleme özel sektörde çalışanlar için de geçerli"

Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günlerin yaşandığını belirten Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesi sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme." ifadesini kullandı.

"Toplumda genel şiddete yönelik bir düzenleme yapılması gerekiyor"

Bakan Koca, sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

"Çalışanlar memnun edilmeden hasta memnuniyeti sağlanamaz"

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin, sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz." diye konuştu.

Bakanı Koca, "Bu düzenlemelerin, sadece emeklilikle ilgili söyleyeyim mesela, hekim ve uzman hekim ve pratisyenlere yönelik değil, diğer sağlık çalışanlarına da benzer şekilde yapılması gerektiği gündem oldu. Bugün için böyle bir sözü vermek mümkün değil. Ama bunun gündemimizde olacağı, önümüzdeki dönemler bunu gündemimizde tutacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir"

Şehir hastaneleri konusuna değinen Bakan Koca, "Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız. Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacağını bildirdi.