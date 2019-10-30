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Sağlık Bakanı Koca, 7 ülkenin sağlık bakanıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ülkenin sağlık bakanı ile görüştü.

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Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde "6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı" ile "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışlarını gerçekleştirmesinin ardından, Kazakistan, Güney Afrika, Kırgızistan, Namibya, Moritanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Cibuti sağlık bakanları ile bir araya geldi.
 
İlk olarak Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile görüşen Bakan Koca, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve en kısa zamanda başkent Nursultan'a sağlık ataşesi göndermek istediğini ifade etti.
 
 
Görüşmenin ardından Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı.
 
Anlaşmada sağlık turizmi, ilaç ve medikal cihaz, kamu-özel iş birliği, sağlık eğitimi, sağlık altyapı sistemleri gibi konulardaki ikili iş birliği şartları kayda geçirildi.
 
Sağlık Bakanı Koca bu görüşmenin ardından Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zwelini Mkhize ile bir araya geldi. Görüşmede, sağlık turizmi konusunda atılabilecek adımlar ele alındı.
 
Ardından Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ile görüşen Bakan Koca, iki ülke arasında ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulundu. 
 
Bakan Koca, dördüncü görüşmesini Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula ile gerçekleştirdi.
 
Aynı zamanda Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomik Komisyonu eş başkanı olan Bakan Koca, görüşmede, iki ülke arasında yaklaşık 25 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin çok daha yukarı seviyelere ulaştırılabileceğine inandığını vurguladı.
 
 
Görüşmenin ardından iki ülke hükümetleri arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandı. 
 
Moritanya Sağlık Bakanı Dr. Muhammed Nedhirou Hamed, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Cibuti Sağlık Bakanı Muhammed Warsama Dirieh ile de ayrı ayrı görüşen Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık turizmi imkanlarını anlattı.
 
Görüşmelerde sağlık eğitimi, ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi üretiminde muhtemel iş birliği alanları da ele alındı. Günün son görüşmesinin ardından Cibuti Sağlık Bakanlığı ile USHAŞ arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

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