Sağlık Bakanı Koca: 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü

Sağlık Bakanı Koca: "Yapılan düzenlemeler sayesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23'ten 17'ye düştü. Geçen ay yine bu sayı bir milyonda 12'ye indi."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımızın koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için toplamına Beyaz Reform dediğimiz önemli değişimlere gittik. 'Beyaz Reform'la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır."

Sağlık Bakanı Koca: "32 bin ilave tıbbi sekreter istihdamı ile hekimlerin hastalarına daha fazla ve daha nitelikli zaman ayırmalarını sağladık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımız üzerinde baskı oluşturan şiddet endişesi ve şiddet olaylarına karşı aldığımız yasal tedbirlerin yanında yeni tedbirler alıyoruz. "Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı" hazırladık. Şiddet, tüm insani ilişkileri, bağları, insandan insana köprüleri yok eder. Şiddet; yasa, önlem, yaygın sağduyu ve erdemle aşılır. Sağlıkta şiddeti, bunların tümünü kullanarak aşmaya çalışıyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çalışanlarımızın en uygun ortamlarda hizmet sunabilmeleri için alt yapı yatırımlarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şiddet riski karşısında önceden önlem almak üzere Gri Kod uygulamasını pilot olarak başlattık. Gri Kod Acil Çağrı Mobil Uygulaması pilot uygulamada devreye alındı."