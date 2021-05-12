AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:03 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

GÜNLÜK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte, 13 bin 29 vaka ile 1496 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 232 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte 13 bin 29 vaka, 1496 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648, toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, toplam vefat sayısı 43 bin 821, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 827, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 801 bin 291 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.