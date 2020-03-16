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Güncel

Sağlık Bakanı Koca açıkladı Koronavirüste vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var.' dedi.

16 Mart 2020 Pazartesi 00:00 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 00:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı. 

Anti-Korona Timi İşbaşında

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