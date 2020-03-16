Sağlık Bakanı Koca açıkladı Koronavirüste vaka sayısı arttı

16 Mart 2020 Pazartesi 00:00 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 00:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye koronavirüs tanısı konduğunu söyledi.

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." ifadelerini kullandı.