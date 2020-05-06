06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:59

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz"

"Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır"

"Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir."

"Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür."

"(Kovid-19'la mücadele) Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir."

"(Kovid-19) Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük."

"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz"



"Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır."



"Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız"



"(Kovid-19'la mücadele) Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız."



"(Kovid-19) Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız"

