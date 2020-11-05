Bakan Koca: İzmir'de tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi

05 Kasım 2020 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:46

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:



"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edidi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor."

"Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim."

"Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok."

"Hastalarımızı ziyaret ettik, sağlık durumları iyi"

"İzmir'de yeni bir hastane inşasına kısa sürede başlayacağız"

"(Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı) Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu."