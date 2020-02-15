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  • Sağlık Bakanı Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.
Güncel

Sağlık Bakanı Koca, KKTC'ye Türkiye tarafından 500 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi18:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:32

Hasankeyf'teki tarihi yapılar karla görsel şölen sundu

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