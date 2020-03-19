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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye giriyor, bütün şehirlerde test yapacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te yaptığı açıklamada, 'Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye giriyor, bütün şehirlerde test yapacağız' dedi.

19 Mart 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası ile ilgili milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bireyleri tehdit eden risk ortamında mücadelenin ilk şartı motivasyondur.

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmiyor.

Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.

Virüsün hızla hızla yayıldığı ülkelerden sonuç çıkardı, tedbirlerimizi aldık. ABD ve Avrupa olayın farkına varmadan biz tedbirlerimizi aldık.

Sosyal medyadaki bazı iddialar ahlak sınırları dışında. Bunlarla mücadelede bize yardımcı olun.

Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

13.211’i ileri düzeyde olmak üzere 25.466 toplam erişkin yoğun bakımımız söz konusu. 10.000 kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40. Yoğun bakımda ise şanslıyız. TR’de 100.000 kişiye 40 yoğun bakım yatağı düşüyor.

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.

Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında bütün şehirlerde test yapıyor olacağız. 

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