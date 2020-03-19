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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca Meclis'te konuşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te konuşuyor.

19 Mart 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda koronavirüs vakası ile ilgili milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendiriyor. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bireyleri tehdit eden risk ortamında mücadelenin ilk şartı motivasyondur.

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmiyor.

Laboratuvar sayısı 25 ilde 36'ya çıkacak. Bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.

Virüsün hızla hızla yayıldığı ülkelerden sonuç çıkardı, tedbirlerimizi aldık. ABD ve Avrupa olayın farkına varmadan biz tedbirlerimizi aldık.

Sosyal medyadaki bazı iddialar ahlak sınırları dışında. Bunlarla mücadelede bize yardımcı olun.

13.211’i ileri düzeyde olmak üzere 25.466 toplam erişkin yoğun bakımımız söz konusu. 10.000 kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40. Yoğun bakımda ise şanslıyız. TR’de 100.000 kişiye 40 yoğun bakım yatağı düşüyor.

Yarın sabah hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

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