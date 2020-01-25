Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi tebrik etti

AA 25.01.2020 18:31 - Güncelleme: 25.01.2020 18:31

Bakan Koca, Twitter hesabından, Emine Kuştepe'nin Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajın videosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Sevgili Emine ve tüm çalışma arkadaşları, üstün gayretleriyle bizleri gururlandırdılar. İyi ki sizler gibi evlatları var bu ülkenin. Hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.