Sağlık Bakanı Koca'dan 'deprem' açıklaması: Can kaybı yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz.' dedi.
- AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.