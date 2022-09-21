Sağlık Bakanı Koca'dan helikopter kazasına ilişkin paylaşım

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü Rus uyruklu, 2'si Türk vatandaşı 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaştığını aktaran Koca, "2'sinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız." mesajını paylaştı.