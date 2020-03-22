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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var

Koca, gün gün Türkiye'de görülen vaka ve ölümlere ilişkin bilgileri paylaşıyor

22 Mart 2020 Pazar 22:24 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 22:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Koca Twitter'daki açıklamasında, “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar” dedi.

İkinci tweet'inde Türkiye'de yapılan toplam test sayısını da açıklayan Koca, "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" ifadelerini kullanndı.

Bakan Koca, Kovid-19 nedeniyle dün hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu bildirmişti.

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