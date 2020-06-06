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Sağlık Bakanı Koca'dan ''sosyal mesafe'' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Galata Köprüsü'nde sosyal mesafe kuralına uymadan balık tutan kişilerin fotoğrafını paylaşarak, 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu.

IHA06 Haziran 2020 Cumartesi 23:52 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 23:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan Galata Köprüsü’ndeki balıkçıların fotoğrafını paylaşarak, ‘Rast Gelmesin’ siteminde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan Galata Köprüsü’ndeki balıkçılara sitem etti. Bakan Koca bugün çekilen fotoğrafa yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullanarak, “Galata Köprüsü’nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 m mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar Maskesiz, Mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin” sitemde bulundu.

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