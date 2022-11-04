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Sağlık Bakanı Koca'dan TUS sonuçlarına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi.

AA4 Kasım 2022 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan TUS sonuçlarına ilişkin paylaşım
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Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."

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