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Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesinin cenazesi defnedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün hayatını kaybeden babaannesinin cenazesi Fatma Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

AA1 Şubat 2022 Salı 14:31 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:31
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Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Fatma Koca'nın (86) cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Fatma Koca'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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