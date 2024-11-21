TÜSEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara, BioNTech kurucu ortağı Türeci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün daha da güçlendirilmesi adına kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin desteklenmesi ve iki taraf arasında işbirliğini güçlendirecek protokollerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Bu işbirliği toplantısı, Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji alanındaki hedeflerine ulaşması ve küresel sağlık sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve BioNTech arasında gerçekleşen bu stratejik buluşma ile sağlık alanında inovatif yaklaşımların teşvik edilmesi ve yerli üretimin artırılması hedeflendi.