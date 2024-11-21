TÜSEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara, BioNTech kurucu ortağı Türeci ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün daha da güçlendirilmesi adına kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINDI
Toplantıda, yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin desteklenmesi ve iki taraf arasında işbirliğini güçlendirecek protokollerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.
Bu işbirliği toplantısı, Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji alanındaki hedeflerine ulaşması ve küresel sağlık sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi.
Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve BioNTech arasında gerçekleşen bu stratejik buluşma ile sağlık alanında inovatif yaklaşımların teşvik edilmesi ve yerli üretimin artırılması hedeflendi.