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  • Sağlık Bakanı Memişoğlu, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldi
Güncel

Sağlık Bakanı Memişoğlu, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldi.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldi
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TÜSEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara, BioNTech kurucu ortağı Türeci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması ve sektörün daha da güçlendirilmesi adına kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

YENİLİKÇİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINDI

Toplantıda, yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, üretim süreçlerinin desteklenmesi ve iki taraf arasında işbirliğini güçlendirecek protokollerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Bu işbirliği toplantısı, Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji alanındaki hedeflerine ulaşması ve küresel sağlık sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve BioNTech arasında gerçekleşen bu stratejik buluşma ile sağlık alanında inovatif yaklaşımların teşvik edilmesi ve yerli üretimin artırılması hedeflendi.

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