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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir dizi temasta bulundu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta
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Sabah saatlerinde kente gelen Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılandı. Memişoğlu, daha sonra valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

Vali Ünlüer'den kentteki gelişmelerle ilgili bilgi alan Bakan Memişoğlu, ardından Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.

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