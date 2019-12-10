Sağlık Bakanı’ndan gece yarısı denetimi

Gece yarısı habersiz olarak komuta merkezine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı karşısında gören 112 çalışanları büyük şaşkınlık yaşadı. Bakan Koca komuta merkezinden bulunan çalışanlarla yakından ilgilenerek tek tek konuştu. Komuta merkezinin çalışmaları hakkında bilgi de alan Bakan Koca operatör koltuğuna oturarak bir telefon çağrısına da cevap verdi. Tıpkı bir 112 çalışanı gibi hastanın tüm şikayetlerini soran Bakan Koca ambulansı da bizzat kendisi yönlendirdi. Öte yandan telsizle tüm 112 çalışanlarına anons geçen Bakan Koca, 112’nin 25. yılını kutladı.

GURUR DUYUYORUM

Bakan Koca, “112 Çağrı merkezinin öneminin net hissedilmediğini düşünüyorum. Eğer hissedilmiş olsaydı, yüzde 68’lik bir oranla olmadık çağrılar olmazdı. Burada ne kadar hayati bir iş yapıldığı, hayat mücadelesi veren bir kişiye ulaşma noktasında gayret içerisinde olan ekibi meşgul etmenin neye mal olabileceğini hissedememe bilememe durumu olduğu kanaatindeyim. Bizim 112’nin ne kadar hayati bir iş yaptığını daha net anlatmamız lazım” diye konuştu. Kuruluşundan itibaren 112 Komuta Merkezi’nde görev yapan Dr. Sema Selvioğlu geçmişte eğitim için gittiği Almanya’da gördüğü 112 çalışmalarını hayranlıkla izlediğini ancak şimdi ülkemizde bunun çok daha ileri seviyede yapıldığını gördüğünde duygulandığını belirterek “Eskiye baktığımızda o kadar büyük bir değişim oldu ki ben gözlerim dolarak izliyorum. Almanya’da 2000 yılında eğitime gittiğimde ilk nöbetimde gittiğim vaka trafik kazasıydı. Çevre yoluna helikopter iniyordu.

Ben hayretler içerisinde fotoğraflar çektim. Türkiye’ye döndüğümde sunumlar yaptım. Biz de helikopter başladığından itibaren hemen her gün vaka çıktığında helikopter kaldırıyoruz. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı ben bunu anlatamam” dedi. Bakan Koca ardında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerini ziyaret etti.