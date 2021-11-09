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Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı yapacak! 40 bin Sağlık personeli alımı ne zaman 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası 40 bin Sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 40 bin sağlık personel alımı için branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Peki 40 bin Sağlık personeli alımı ne zaman 2021?

9 Kasım 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:52
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Sağlık Bakanlığı, 40 bin paersonel alımı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. KPSS ile yapılacak personel alımı için atama takvimi ve başvuru şartları merak edildi. Peki, Sağlık personeli alımı 2021 ne zaman yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu sonrası açıklamasında, personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce sağlık personeli adayının beklediği haberi verdi. Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ile ilgili detaylar atama bekleyen sağlıkçılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler.

40 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısı ardından, 'Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.' ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı için henüz bir tarih belirtilmedi. 40 bin Sağlık personeli alımı ile ilgili detayların ilerleyen süreçte bakanlık tarafından paylaşılması bekleniyor.

Bakan Koca ise son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, ' Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştik. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağınız.' şeklinde yazılı açıklamada bulunmuştu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

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