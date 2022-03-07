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Sağlık Bakanlığı 65 yaş üstü tabip ve uzmanları sınavsız atayacak

Sağlık Bakanlığı, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan 65 yaş üstü ve 72 yaş sınırını geçmemiş tabip ve uzman tabipleri kurayla sınavsız olarak atayacak.

Reuters7 Mart 2022 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 08:02
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilecek. Bu yaşı doldurmayan hekimler de ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilecekler. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler de kuraya dahil edilebilecek. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren 1 yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar. Kura başvuruları 8-14 Mart'ta kura ise 31 Mart'ta yapılacak.

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