KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığ tercihleri 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarınu ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenbilirler. Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının ardından gözler taban ve tavan puanlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı atama taban puanları belli oldu! İşte lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS taban puanları sizlerle...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TABAN PUANLARI BELLİ OLDU!

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2019/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/programile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.