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Güncel

Sağlık Bakanlığı, bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:57
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