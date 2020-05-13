Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:30

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans yolu ile görüşmeye başladı. Kritik toplantıda, 'yeni normal' olarak adlandırılan döneme ilişkin tavsiye kararları alınacak. Bakan Koca ile Bilim Kurulu'nun kritik toplantısında sokaklardaki son görüntüler de masaya yatırılacak. Koca, toplantının ardından 17.00'de kameralar karşısına geçecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ TAVSİYE KARARLARI AÇIKLAYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17.00'deki toplantıda Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını açıklayacak. Kurul, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları ve riskleri azaltmak için yapılması gerekenleri belirleyecek.

SORULARI DA YANITLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel bir değerlendirmenin ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak. Koca'nın normalleşme takvimine ilişkin görüşleri merak ediliyor.