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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturmasında 6 gözaltı

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç sağlandığı yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmada önemli aşamaya gelindiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 10:15 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturmasında 6 gözaltı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar neticesinde bu sabah saatlerinde 6 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güvenin esas alındığı vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında kalmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir" denildi. Soruşturmaya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakAr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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