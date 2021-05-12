Sağlık Bakanlığı duyurdu! Yeni koronavirüs aşıları Türkiye'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06

Sağlık Bakanlığı: Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.