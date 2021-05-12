Sağlık Bakanlığı duyurdu! Yeni koronavirüs aşıları Türkiye'de
Sağlık Bakanlığı: Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06
Sağlık Bakanlığı: Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.